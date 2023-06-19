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месси | Фото: скриншот
19.06.2023 21:16 Алина Груднева

Саудовская Аравия щедро заплатит Месси просто за его же отдых

Саудовская Аравия заплатит Лионелю Месси крупную сумму в рамках соглашения, которое было заключено между аргентинцем и министерством туризма страны.

По данным The New York Times, футболисту пообещали заплатить 25 млн долларов в рамках трехлетнего контракта

Что примечательно, в рамках этого соглашения Месси нужно будет, получив такую сумму, отдохнуть в Саудовской Аравией со своей семьей.

За такое щедрое вознаграждение футболисту придется участвовать в туркомпаниях, благотворительных акциях и просто продвигать страну в своих социальных сетях.

Все кадры с отдыха, которые он должен будет публиковать, ему придется помечать специальными хэштегами.
 

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