



Саудовская Аравия щедро заплатит Месси просто за его же отдых

Саудовская Аравия заплатит Лионелю Месси крупную сумму в рамках соглашения, которое было заключено между аргентинцем и министерством туризма страны.



По данным The New York Times, футболисту пообещали заплатить 25 млн долларов в рамках трехлетнего контракта



Что примечательно, в рамках этого соглашения Месси нужно будет, получив такую сумму, отдохнуть в Саудовской Аравией со своей семьей.



За такое щедрое вознаграждение футболисту придется участвовать в туркомпаниях, благотворительных акциях и просто продвигать страну в своих социальных сетях.



Все кадры с отдыха, которые он должен будет публиковать, ему придется помечать специальными хэштегами.

