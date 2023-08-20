



Самый титулованный игрок в истории футбола: Месси завоевал 44-й кубок

Аргентинский форвард Лионель Месси помог “Интер Майами” завоевать Кубок лиги, победив в финале “Нэшвилл”.



Трофей с американским клубом оказался для нападающего 44-м в карьере, благодаря чему он стал самым титулованным футболистом в истории.

Месси обошел бразильского защитника Дани Алвеса, на счету которого 43 кубка.



Форвард десять раз выиграл Ла лигу, восемь – за Суперкубок Испании, семь – за Кубок Испании, четырежды становился обладателем Лиги чемпионов, трижды выигрывал в Чемпионате мира и Суперкубке Европы, дважды завоевал Кубок Франции и один Суперкубок страны.



Со сборной Аргентины Лео выигрывал Чемпионат мира, Кубок Америки, Олимпиаду, молодежный чемпионат мира и “Финалиссиму”.