



Samsung начинает чемпионат мира по футболу-2022

В преддверии первого свистка, который ознаменует начало чемпионата мира по футболу, Samsung представляет уникальный геймерский комплекс на мероприятии спортивного гиганта Adidas, посвященном старту крупнейшего спортивного события.



Чемпионат мира по футболу или как его еще называют, Мондиаль, считается одним из самых крупных и значимых спортивных событий. В преддверии открытия турнира-2022 крупнейший в мире производитель телевизоров Samsung представляет свои инновационные модели в уникальном игровом комплексе, который будет передвигаться по стране, останавливаясь в разных городах. В презентации примут участие ведущие футболисты Adidas, геймеры из группы Non-gaming и звезды соцсетей.



Вчера вечером на первом мероприятии в Тель-Авиве присутствовали генеральный директор Adidas Israel Тибо Дуранд, генеральный директор Samsung Israel Чарли Ю, пресс-секретарь Samsung Israel Миа Сегал и другие руководители. В нем также участвовали многие знаменитости из команды инфлюенсеров Аdidas, в том числе модели Идан Пинес и Яэль Шелбиа, Ким Ор Азулай, Омер Хазан, Анна Зак и другие. Известные спортсмены, представители бизнеса и сотрудники Adidas. Посетители уникального геймерского комплекса получили инновационный игровой опыт, ставший возможным благодаря телевизионным экранам компании.







Миа Сегаль, пресс-секретарь Samsung Israel: «Каждый футбольный болельщик мечтает слетать на чемпионат мира, но не каждый может это сделать. В результате сотрудничества с Adidas мы подарим израильским болельщикам впечатления от чемпионата мира или игр FIFA с эффектом присутствия с помощью телевизионных устройств Samsung: это будет так же реалистично, как если бы они сами оказались на поле».



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