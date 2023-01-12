



Самолечение довело Романа Костомарова до реанимации

Российский фигурист Роман Костомаров угодил в больницу после того, как понырял в прорубь.



Об этом сообщают российские СМИ.



В четверг, 11 января, стало известно, что состояние Костомарова оценивается как крайне тяжелое. Он подключен к аппарату ИВЛ и находится под медикаментозной седацией. По словам врачей, у фигуриста левостороняя пневмония в сочетании с гриппом B.



Спортсмену провели интубацию трахеи и катетеризацию центральных вен. На фоне пневмонии у него развилась дыхательная недостаточность. Лечение он проходит в реанимации и интенсивной терапии для кардиологических больных.



Уточняется, что олимпийский чемпион выступал с температурой 38,4 и для самолечения нырял в прорубь, что и привело к госпитализации.