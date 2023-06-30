



С арестованного в Греции израильского футболиста сняли обвинения

С израильского футболиста Бориса Клеймана, арестованного в Греции весной по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней, сняли обвинения.



Об этом сообщает 13-й канал.



Уточняется, что результаты ДНК-теста оказались отрицательными, в связи с чем суд отменил обвинение против него, а дело о сексуальных преступлениях было закрыто. Тест на наркотики также оказался отрицательным.



Напомним, что Клейман был задержан в Греции по подозрению в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней девушке в ночном клубе и хранении сильнодействующих наркотиков.



По словам адвоката, голкипер выражал недоумение в связи с выдвинутыми против него обвинениями, отрицая все, что ему приписывали.