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С арестованного в Греции израильского футболиста сняли обвинения
30.06.2023 14:10 Алина Груднева

С арестованного в Греции израильского футболиста сняли обвинения

С израильского футболиста Бориса Клеймана, арестованного в Греции весной по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней, сняли обвинения.

Об этом сообщает 13-й канал.

Уточняется, что результаты ДНК-теста оказались отрицательными, в связи с чем суд отменил обвинение против него, а дело о сексуальных преступлениях было закрыто. Тест на наркотики также оказался отрицательным.

Напомним, что Клейман был задержан в Греции по подозрению в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней девушке в ночном клубе и хранении сильнодействующих наркотиков.

По словам адвоката, голкипер выражал недоумение в связи с выдвинутыми против него обвинениями, отрицая все, что ему приписывали.

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