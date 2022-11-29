



Руководство клуба "Ювентус" ушло в отставку

Руководство футбольного клуба "Ювентус", включая президента и других членов правления, ушло в отставку.



Как сообщает газета La Gazzetta dello Sport, президент клуба Андреа Аньелли, вице-президент Павел Недвед, генеральный директор Маурицио Арривабене и еще 7 членов правления приняли решение об отставке на внеочередном заседании совета директоров.



По данным газеты, это решение также связано с расследованием фактов нарушения отчетности, которое ведет прокуратура, а также с проблемами с утверждением бюджета.



"Лучшим решением было уйти всем вместе, дав шанс новому составу перевернуть игру", - заявил президент клуба Андреа Аньелли.



