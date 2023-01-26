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Россию лишили возможности принимать еще одно спортивное мероприятие
26.01.2023 04:35 Алина Груднева

Россию лишили возможности принимать еще одно спортивное мероприятие

Союз европейских футбольных ассоциаций лишил Россию права принять поединок за Суперкубок УЕФА-2023.

Соответствующее заявление опубликовано в официальном аккаунте в Twitter.

Уточняется, что было решено перенести игру из российской Казани, где они изначально должна была состояться, в Афины.

"Игра состоится на стадионе Караискакис в столице Греции 16 августа, в 21:00 по центральноевропейскому времени", - сказано в заявлении.

Российские команды были отстранены от участия в турнирах УЕФА и ФИФА с конца февраля 2022 года из-за войны в Украине.

 

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