Россию лишили возможности принимать еще одно спортивное мероприятие
Союз европейских футбольных ассоциаций лишил Россию права принять поединок за Суперкубок УЕФА-2023.
Соответствующее заявление опубликовано в официальном аккаунте в Twitter.
Уточняется, что было решено перенести игру из российской Казани, где они изначально должна была состояться, в Афины.
"Игра состоится на стадионе Караискакис в столице Греции 16 августа, в 21:00 по центральноевропейскому времени", - сказано в заявлении.
Российские команды были отстранены от участия в турнирах УЕФА и ФИФА с конца февраля 2022 года из-за войны в Украине.