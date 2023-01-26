



Россию лишили возможности принимать еще одно спортивное мероприятие

Союз европейских футбольных ассоциаций лишил Россию права принять поединок за Суперкубок УЕФА-2023.



Соответствующее заявление опубликовано в официальном аккаунте в Twitter.



Уточняется, что было решено перенести игру из российской Казани, где они изначально должна была состояться, в Афины.



"Игра состоится на стадионе Караискакис в столице Греции 16 августа, в 21:00 по центральноевропейскому времени", - сказано в заявлении.



Российские команды были отстранены от участия в турнирах УЕФА и ФИФА с конца февраля 2022 года из-за войны в Украине.



