



Россиянам и белорусам разрешили участвовать в соревнованиях по дзюдо

Международная федерация дзюдо решила все же допустить россиян и белорусов до соревнований в нейтральном статусе, несмотря на давление.



Соответствующее решение принял исполнительный комитет.



"Исполнительный комитет IJF принял решение разрешить спортсменам из России и Беларуси участвовать в соревнованиях в качестве индивидуальных нейтральных атлетов", - сказано в официальном заявлении.



Уточняется, что будет привлечена независимая компания для проверки биографических данных всех спортсменов, которые хотят принять участие. Будет проверен, в том числе, их контент в соцсетях на пропаганду войны в Украине.



