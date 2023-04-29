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Россиянам и белорусам разрешили участвовать в соревнованиях по дзюдо
29.04.2023 20:12 Алина Груднева

Россиянам и белорусам разрешили участвовать в соревнованиях по дзюдо

Международная федерация дзюдо решила все же допустить россиян и белорусов до соревнований в нейтральном статусе, несмотря на давление.

Соответствующее решение принял исполнительный комитет.

"Исполнительный комитет IJF принял решение разрешить спортсменам из России и Беларуси участвовать в соревнованиях в качестве индивидуальных нейтральных атлетов", - сказано в официальном заявлении.

Уточняется, что будет привлечена независимая компания для проверки биографических данных всех спортсменов, которые хотят принять участие. Будет проверен, в том числе, их контент в соцсетях на пропаганду войны в Украине.

 

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