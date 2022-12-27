



Россия планирует перейти из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола

Российский футбольный союз РФС рассматривает вопрос перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола, сообщают российские СМИ.



Решение о переходе российского футбола в Азию планируют согласовать до 31 декабря. Как пояснил вице-президент РФС Денис Соловьев, поспешность такого шага связана с тем, чтобы успеть подать заявление о выходе из УЕФА, иначе его могут принять к рассмотрению только в июле 2024-го. Если же Россия уведомит УЕФА сейчас, вопрос будет рассмотрен в течение полугода.



Отмечается, что причиной такого шага являются санкции против России, из-за которых в настоящее время клубы РФ не могут участвовать в Еврокубках, а сборные всех возрастов могут играть только контрольные матчи.