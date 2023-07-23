



Российскую теннисистку не пустили на турнир в Польше



Пограничники в Польше не впустили в страну российскую теннисистку Веру Звонареву, которая ранее была известна своей лояльностью к Владимиру Путину.



Информация о том, что спортсменке запретили пересекать границу, появилась на сайте Министерства внутренних дел Польши.



Звонарева приехала в Польшу 21 июля по визе, выданной во Франции. Для этого россиянка воспользовалась рейсом "Белград-Варшава". Однако покинуть аэропорт имени Шопена ей запретили пограничники. Оказалось, что Звонарева есть в списке лиц, пребывание которых на территории Республики Польша нежелательно. В него попадают все, кто от или иначе может угрожать общественному порядку в стране и государственной безопасности.



Спортсменку внесли в этот список потому, что она публично поддерживала Владимира Путина и Александра Лукашенко.



"Польша последовательно выступает против режимов Путина и Лукашенко, отказывая во въезде в нашу страну людям, которые поддерживают действия России и Беларуси", — говорится в сообщении МВД Польши.



После того как ей отказали во въезде в страну, Звонарева улетела в Черногорию. В Польше теннисистка должна была принять участие в турнире WTA.