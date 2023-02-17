



Российский экс-футболист оштрафован за "дискредитацию" армии РФ

Бывший российский футболист Евгений Савин оштрафован на 50 тысяч Тверским судом Москвы за "дискредитацию" армии РФ.



По данным ВВС, против спортсмена в конце января завели административное дело за "публичные действия, нацеленные на дискредитацию использования ВС" (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ.



Как пояснили в ТАСС, причиной послужило видеообращение Савина в YouTube, размещенное в декабре 2022 года. Утверждается, что оно было "направлено на негативное отношение к специальной военной операции в Украине".



Что примечательно, Савин выступает категорически против войны в Украине. После начала полномасштабного вторжения он даже снял фильм о том, через что пришлось пройти с начала войны украинским футболистам.



В результате, сначала его ФК "Красава" был лишен возможности играть на стадионе в Краснодаре. Администрация стадиона "Зоркий" тоже расторгла с командой, лишившейся, помимо прочего, всех основных спонсоров, контракт об аренде. Ближе к лету Савин, покинувший историческую родину, зарегистрировал свой футбольный клуб на Кипре.