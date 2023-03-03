



Российская шахматистка официально перешла в сборную Швейцарии

Шахматистка из России, 38-летняя Александра Костенюк, объявила, что с 3 марта будет представлять Швейцарию. Об этом она сообщила на своей странице в инстаграм. Она также опубликовала скриншот с сайта Международной шахматной федерации (FIDE), на котором теперь отмечена швейцарским флагом.



О том, что шахматистка решила перейти в сборную другой страны, стало известно в январе. При этом утверждалось, что Костенюк не сможет представлять Швейцарию в этом году — в таком случае Швейцарской федерации шахмат (FSE) пришлось бы выплатить Федерации шахмат России (ФШР) комиссию в размере десяти тысяч долларов. Переход был назначен на 1 января 2024 года.



Ситуация изменилась после того как Россию приняли в Азиатскую шахматную федерацию (ACF). После этого FIDE разрешила российским спортсменам переходить в любые другие европейские федерации без выплаты взносов. Это касается шахматистов, которые уже подали или подадут соответствующую заявку в период с с 1 марта 2022 года по 31 августа 2023.



Костенюк — 12-я чемпионка мира по шахматам среди женщин, двукратная чемпионка России, чемпионка Европы, трехкратная победительница Всемирных шахматных олимпиад в составе национальной команды. У спортсменки есть швейцарское гражданство, так как она была замужем за швейцарцем.

В марте, после начала российского вторжения в Украину, международная федерация допустила спортсменов России и Беларуси к личным турнирам, однако только в нейтральном статусе под флагом FIDE.