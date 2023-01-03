



Российская чемпионка по шахматам будет выступать под флагом Швейцарии

38-летняя российская гроссмейстер больше не представлять Россию на клетчатом поле боя. РФ потеряла еще одну титулованную спортсменку.



Спортивное гражданство Александры Костенюк вступит в силу с 1 января 2024 года. Шахматистке придется взять годовой тайм-аут в карьере, чтобы избежать платежа в 10 тысяч долларов. Эту солидную сумму она должна будет заплатить российской Федерации шахмат, если захочет выступать сразу за новую страну.



После начала полномасштабного вторжения России в Украину Костенюк четко определилась и публично объявила свою позицию против войны. Она стала из немногих российских спортсменов, не побоявшихся открыто заявить об этом.



Александра Костенюк не единственная российская шахматистка, сменившая спортивное гражданство после дисквалификации сборной России. Ранее Алина Кашлинская перешла в сборную Польши.



Факты об Александре Костенюк