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Роналду сделал откровенное признание о планах на будущее
18.07.2023 17:46 Алина Груднева

Роналду сделал откровенное признание о планах на будущее

Нападающий саудовского футбольного клуба Криштиану Роналду не намерен возвращаться в европейские команды.

В этом он признался итальянскому спортивному журналисту Фабрицио Романо.

"Я не вернусь в европейский футбол. Можете забыть об этом. Дверь для моего возвращения полностью закрыта", - признался Роналду.

Звездный португалец напомнил, что ему уже 38 лет, а это уже довольно почтенный возраст для футболиста.

"Кроме того, европейский футбол сильно потерял в качестве. Только АПЛ — это действительно сильный чемпионат, который сильно опережает другие лиги. На 100% уверен, что не перейду в любой европейский клуб", — отметил футболист.
 

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