



Роналду сделал откровенное признание о планах на будущее

Нападающий саудовского футбольного клуба Криштиану Роналду не намерен возвращаться в европейские команды.



В этом он признался итальянскому спортивному журналисту Фабрицио Романо.



"Я не вернусь в европейский футбол. Можете забыть об этом. Дверь для моего возвращения полностью закрыта", - признался Роналду.



Звездный португалец напомнил, что ему уже 38 лет, а это уже довольно почтенный возраст для футболиста.



"Кроме того, европейский футбол сильно потерял в качестве. Только АПЛ — это действительно сильный чемпионат, который сильно опережает другие лиги. На 100% уверен, что не перейду в любой европейский клуб", — отметил футболист.

