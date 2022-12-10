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Роналду расплакался из-за поражения Марокко на ЧМ-2022
10.12.2022 20:51 Алина Груднева

Роналду расплакался из-за поражения Марокко на ЧМ-2022

Звездный португалец Криштиану Роналду не смог сдержать слез, покидая поля после поражения сборной Марокко в четвертьфинале на чемпионате мира по футболу в Катаре.

 
Напомним, что марокканцы вышли в полуфинал, обыграв сборную Португалии со счетом 1:0.
 
Расстроенный Роналду, который не смог себя реализовать на поле, грубо оттолкнул от себя фаната.
 
Болельщик выбежал на поле, чтобы сфотографироваться с кумиром, но тот его попросту оттолкнул и с поникшей головой отправился в раздевалку.

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