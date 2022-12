Роналду расплакался из-за поражения Марокко на ЧМ-2022

Звездный португалец Криштиану Роналду не смог сдержать слез, покидая поля после поражения сборной Марокко в четвертьфинале на чемпионате мира по футболу в Катаре.

Напомним, что марокканцы вышли в полуфинал, обыграв сборную Португалии со счетом 1:0.

Расстроенный Роналду, который не смог себя реализовать на поле, грубо оттолкнул от себя фаната.

Болельщик выбежал на поле, чтобы сфотографироваться с кумиром, но тот его попросту оттолкнул и с поникшей головой отправился в раздевалку.

Cristiano Ronaldo was in tears as he walked down the tunnel after Portugal's loss. pic.twitter.com/FS6C7WMxbd