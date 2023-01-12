



Роналду продал "Золотой мяч" израильскому бизнесмену ради помощи больным детям

Трофей, который Роналду завоевал в 2013 году, стал вторым в его копилке из наград "Золотых мячей". На аукционе этот лот от Криштиана ушел за 645 тысяч долларов. Победу в торгах одержал бизнесмен из Израиля Идан Офер, уже далеко не впервые вкладывающий свои деньги в развитие футбола.



Пять лет назад Офер приобрел 32% акций мадридского “Атлетико”, а впоследствии стал акционером “Фомаликаны” из Португалии.



Все вырученные от продажи "Золотого мяча-2013" средства перечислят на счете благотворительного фонда "Загадай желание", который помогает тяжелобольным детям бороться со сложными и серьезными заболеваниями.



Оригинал "Золотого мяча" годами держался в музее футболиста на острове Мадейра, форвард сделал себе копию награды.



Роналду пять раз назывался лучшим футболистом года. Впервые португалец получил "Золотой мяч" в 2008 году. После чего Криштиану торжествовал в 2013, 2014, 2016 и 2017 годах.



В 2022 году "Золотой мяч" получил нападающий мадридского “Реала” Карим Бензема.