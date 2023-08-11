



Роналду могут арестовать в Саудовской Аравии

Скандальный момент произошел во время матча полуфинала Клубного кубка арабских чемпионов, на котором встретились клуб Криштиану Роналду "Аль-Насра" и иракский клуб "Аль-Шорта". Об этом сообщает издание Telecom Asia.



Сообщается, что португальского нападающего могут арестовать, наказав за то, что он перекрестился во время отмечания забитого мяча.



В издании отметили, что в Саудовской Аравии запрещены жесты, связанные с христианской верой.



"Согласно местным законам, христианская молитва или публичная демонстрация предметов и символов, принадлежащих к христианству, считаются преступлением, за которое даже могут арестовать", — говорится в материале.



В издании также добавили, что недавно так же наказали бывшего игрока "Аль-Насра" колумбийца Хуана Пабло Пино, которого арестовали в торговом центре из-за татуировки с изображением Иисуса, которая была видна из-под рубашки без рукавов.



"Власти вряд ли накажут Роналду. Он может получить предупреждение от руководства клуба", — добавили журналисты.