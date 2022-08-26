



Роналду купит элитный гольф-клуб, чтобы сразу же его снести

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду решил купить элитный гольф-клуб и сразу же его снести, чтобы он не портил вид из дома мечты, который он строит в пригороде Кинта-да-Маринья на побережье Атлантического океана.

По данным The Sun, на возведение виллы футболист хотел изначально потратить 10 млн фунтов, проект подорожал уже до 17 млн.

Гольф-клуб находится рядом с местом, где Роналду строит будущее жилье. Его адвокаты уже ведут переговоры с владельцем заведения.