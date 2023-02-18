



Роналду избавляется от роскошного особняка недалеко от Манчестера

Португалец Криштиану Роналду, перебравшийся в Саудовскую Аравию, где выступает за местный футбольный клуб "Аль-Наср", решил избавиться от роскошной недвижимости рядом с Манчестером.



Об этом сообщают спортивные издания.



По предварительным данным, свой особняк Криш продает примерно за шесть миллионов евро. Как сообщает "Труха.Спорт", местные риэлторы считают эту недвижимость самым настоящим шедевром современного дизайнерского искусства.



"Скромный" домик Роналду расположен на территории в 23 гектара. Тем есть все необходимое для жизни звезды футбола мирового масштаба и его гостей, а именно, зал для спорта, бассейн, джакузи, теннисный корт, винный погреб и даже кинозал.



На территории также находится гостевой дом и гараж на четыре автомобиля.