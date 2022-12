Роналду добился уникального достижения на чемпионатах мира

Криштиану Роналду стал первым футболистом, который сделал 100 ударов по воротам на чемпионатах мира.

Об этом сообщает Opta.

С 1966 года в футболе начали фиксировать такую статистику на мундиалях.

В этом году Криштиану забил только один година чемпионате в Катаре.

100 - Cristiano Ronaldo has attempted exactly 100 shots at World Cup tournaments, the first player to reach this total since full shot data is available (1966). Range. pic.twitter.com/QtG4R9SGn8