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Роману Костомарову ампутировали обе ступни
07.02.2023 12:40 Наталья Богинская

Роману Костомарову ампутировали обе ступни

Операция по ампутации была проведена в понедельник. Хирурги были вынуждены ампутировать спортсмену обе стопы, так как им не удалось зачистить омертвевшие в результате гангрены ткани.

Сейчас Роман Костомаров находится в сознании, но температура после операции еще не пришла в норму.

“К сожалению, пришлось ампутировать обе стопы. Операция прошла без эксцессов, в целом организм идет на поправку. Сейчас идет борьба за руки. Общее состояние пациента  улучшается. Но он продолжает оставаться в реанимации под пристальным присмотром врачей”, – говорится в сообщении СМИ. 

Рядом с Костомаровым все время находится его супруга Оксана Домнина.

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