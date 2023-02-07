



Роману Костомарову ампутировали обе ступни

Операция по ампутации была проведена в понедельник. Хирурги были вынуждены ампутировать спортсмену обе стопы, так как им не удалось зачистить омертвевшие в результате гангрены ткани.



Сейчас Роман Костомаров находится в сознании, но температура после операции еще не пришла в норму.



“К сожалению, пришлось ампутировать обе стопы. Операция прошла без эксцессов, в целом организм идет на поправку. Сейчас идет борьба за руки. Общее состояние пациента улучшается. Но он продолжает оставаться в реанимации под пристальным присмотром врачей”, – говорится в сообщении СМИ.



Рядом с Костомаровым все время находится его супруга Оксана Домнина.