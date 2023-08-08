



Роман Костомаров вновь научился бегать: видео

Перенесший множество операций российский олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров научился вновь бегать и прыгать после ампутации ног.



Он показал, как это делает на новых современных протезах.



"Ура. Пришли стопы, на которых я могу бегать. Я долго ждал этого момента", - порадовался фигурист.



По словам Костомарова, бегать на протезах не получается так, как это было на здоровых ногах, однако это все равно является для него большой радостью.



"Спасибо ребятам, Егору и Руслану, которые мне с самого начала очень помогают. Как изменились радости жизни", — добавил он.

