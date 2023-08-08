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Роман Костомаров вновь научился бегать: видео
08.08.2023 18:10 Алина Груднева

Роман Костомаров вновь научился бегать: видео

Перенесший множество операций российский олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров научился вновь бегать и прыгать после ампутации ног.

Он показал, как это делает на новых современных протезах.

"Ура. Пришли стопы, на которых я могу бегать. Я долго ждал этого момента", - порадовался фигурист.

По словам Костомарова, бегать на протезах не получается так, как это было на здоровых ногах, однако это все равно является для него большой радостью.

"Спасибо ребятам, Егору и Руслану, которые мне с самого начала очень помогают. Как изменились радости жизни", — добавил он.

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