



РФ не смогла обжаловать отстранение от международных турниров по футболу

Российский футбольный союз не смог обжаловать отстранение российских команд от участия в международных турнирах ФИФА и УЕФА.



РФС подал соответствующую апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Верховный суд Швейцарии.



"Апелляция была подана несвоевременно и, следовательно, не может быть рассмотрена. Поэтому судья объявил обращение недопустимым. Никакие расходы не взимаются и не присуждаются. Данное решение доводится до сведения сторон и CAS", — цитирует ТАСС решение суда.



У РФС была возможность подать апелляцию в течение 30 дней, но в этот срок союз не уложился.