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РФ лишили права на проведение еще одного спортивного мероприятия
22.12.2022 18:37 Алина Груднева

РФ лишили права на проведение еще одного спортивного мероприятия

Международный союз конькобежцев лишил Россию права проводить чемпионаты Европы по конькобежному спорту и шорт-треку. 

Соответствующее решение было принято на фоне продолжающейся войны в Украине.

"По подтверждению Конгрессом ISU 2022 года сохранения действия положений Коммюнике ISU №2469 и длительной войны в Украине Совет ISU решил немедленно отозвать предварительные договоренности с Союзом конькобежцев России", — сказано в заявлении.

Чемпионат Европы конькобежному спорту должен был состояться в Коломне, Подмосковье, 5-7 января 2024 года. Чемпионат по шорт-треку был назначен на 12-14 января того же года в Сочи.
 

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