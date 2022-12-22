



РФ лишили права на проведение еще одного спортивного мероприятия

Международный союз конькобежцев лишил Россию права проводить чемпионаты Европы по конькобежному спорту и шорт-треку.



Соответствующее решение было принято на фоне продолжающейся войны в Украине.



"По подтверждению Конгрессом ISU 2022 года сохранения действия положений Коммюнике ISU №2469 и длительной войны в Украине Совет ISU решил немедленно отозвать предварительные договоренности с Союзом конькобежцев России", — сказано в заявлении.



Чемпионат Европы конькобежному спорту должен был состояться в Коломне, Подмосковье, 5-7 января 2024 года. Чемпионат по шорт-треку был назначен на 12-14 января того же года в Сочи.

