



Рекорд Миуры побит: самым возрастным футболистом в мире стал украинец

Легендарный Кадзуйоси Миура больше не самый возрастной профессиональный футболист в мире. Президент "Реал Фармы" Николай Лиховидов обновил рекорд знаменитого японца.



Представитель страны "Восходящего солнца" недавно подписал контракт с португальским клубом "Оливейренсе". В этом месяце ветеран дебютировал за новую команду, сыграв во второй португальской лиге в возрасте 56 лет и 56 дней, отмечает Корреспондент.net.



Однако японец не стал самым возрастным профессиональным игроком в футбол. Все потому, что в этом месяце президент одесской "Реал Фармы" Николай Лиховидов вышел на поле за свой клуб, в матче Второй лиги чемпионата Украины, в возрасте 57 лет и 85 тем самым установив новый рекорд.

