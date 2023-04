Легендарный Кадзуйоси Миура больше не самый возрастной профессиональный футболист в мире. Президент "Реал Фармы" Николай Лиховидов обновил рекорд знаменитого японца.



Представитель страны "Восходящего солнца" недавно подписал контракт с португальским клубом "Оливейренсе". В этом месяце ветеран дебютировал за новую команду, сыграв во второй португальской лиге в возрасте 56 лет и 56 дней, отмечает Корреспондент.net.



Однако японец не стал самым возрастным профессиональным игроком в футбол. Все потому, что в этом месяце президент одесской "Реал Фармы" Николай Лиховидов вышел на поле за свой клуб, в матче Второй лиги чемпионата Украины, в возрасте 57 лет и 85 тем самым установив новый рекорд.



🇵🇹 This weekend, Kazu Miura debuted for Portuguese 2nd-tier team Oliveirense aged 56 years & 56 days!



But he is not the oldest player to play professionally in Europe this season: Mykola Lykhovydov played for 3rd-tier Ukrainian side Real Pharma aged 57y & 85d this month. pic.twitter.com/mc78Syqnvb