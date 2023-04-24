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Рекорд Миуры побит: самым возрастным футболистом в мире стал украинец
24.04.2023 13:08 Mignews.ua | фото: Twitter

Рекорд Миуры побит: самым возрастным футболистом в мире стал украинец

Легендарный Кадзуйоси Миура больше не самый возрастной профессиональный футболист в мире. Президент "Реал Фармы" Николай Лиховидов обновил рекорд знаменитого японца.

Представитель страны "Восходящего солнца" недавно подписал контракт с португальским клубом "Оливейренсе". В этом месяце ветеран дебютировал за новую команду, сыграв во второй португальской лиге в возрасте 56 лет и 56 дней, отмечает Корреспондент.net.

Однако японец не стал самым возрастным профессиональным игроком в футбол. Все потому, что в этом месяце президент одесской "Реал Фармы" Николай Лиховидов вышел на поле за свой клуб, в матче Второй лиги чемпионата Украины, в возрасте 57 лет и 85 тем самым установив новый рекорд.
 

 

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