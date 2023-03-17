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Рекорд: Чешский дайвер погрузился на 52 м в замерзшее швейцарское озеро
17.03.2023 03:39 Наталья Богинская

Рекорд: Чешский дайвер погрузился на 52 м в замерзшее швейцарское озеро

Чешский дайвер Давид Венцл совершил рекордное погружение под лед швейцарского озера Зильсер на глубину более 50 метров без гидрокостюма. Об этом сообщает Reuters .

40-летний дайвер выполнил вертикальное погружение на 52,1 м на одном дыхании. Погружение заняло у него 1 минуту 54 секунды, что было немного медленнее, чем ожидалось. Температура воды была +1...4 °C.

Венцл нырнул в прорубь, поднял отметку с глубины 50 метров, чтобы доказать свой рекорд, а затем поднялся на поверхность. Медики подтвердили, что ничего серьезного с ним не произошло.

“Ему вроде бы понравилось, но он признает, что нервничал чуть больше обычного, и у него были проблемы с дыханием. Для него нет ничего сложного в том, чтоб находиться в прохладной воде. Недостаток кислорода для него – это нечто нормальное. Но в этот раз было совсем по-другому, потому что работать с давлением в ушах в холодной воде действительно сложно”, — сказал промоутер дайвера агентству Reuters.

 

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