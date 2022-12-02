



Регулятор открыл расследование в отношении футбольного клуба "Ювентус"

Высший регулирующий орган европейского футбола, УЕФА, заявил, что начал официальное расследование в отношении ФК "Ювентус" в связи с возможными нарушениями его правил лицензирования клубов и финансового фэйр-плей.



В заявлении, сделанном в четверг, говорится, что расследование будет сосредоточено на предполагаемых нарушениях, обнародованных недавно в результате разбирательства, проведенного итальянскими регулирующими органами и прокуратурой в Турине. Ранее на этой неделе председатель Juventus Football Club Spa Андреа Аньелли и весь совет директоров команды подали в отставку на фоне расследования предполагаемых правонарушений, связанных с финансовой документацией компании.



УЕФА сообщил, что заключил мировое соглашение с итальянским клубом в августе. Но если теперь он обнаружит, что финансовое положение клуба значительно отличалось представленого в то время, он "оставляет за собой право расторгнуть мировое соглашение, предпринять любые юридические действия, которые он сочтет целесообразными, и применить дисциплинарные меры в соответствии с положениями УЕФА и процедурными правилами CFCB".

