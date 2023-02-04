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В ЮАР отозвали приглашение сборной Израиля на соревнования
04.02.2023 12:08 Наталья Богинская

В ЮАР отозвали приглашение сборной Израиля на соревнования

SA Rugby объявило в пятницу об отзыве приглашения израильского клуба “Тель-Авив Хит” принять участие в соревнованиях второго уровня с 24 марта.

В четверг в пресс-релизе ведомства сообщалось, что в турнире примут участие команды из  Израиля, Испании, Кении, Намибии и Зимбабве, а также шесть южноафриканских команд. Однако спустя сутки  SA Rugby сообщил Тель-Авиву, что их приглашение к участию было отозвано, израильтян  заменит мексиканская команда.

Президент SA Rugby Марк Александер сказал, что решение было принято после того, как “мы выслушали мнения важных групп заинтересованных сторон”, не вдаваясь в подробности.

“Мы приняли это решение во избежание вероятности того, что соревнование станет источником разделения, несмотря на тот факт, что Израиль является полноправным членом World Rugby и МОК”, – сказал Александер.

Южная Африка заняла жесткую позицию в отношении Израиля и твердо поддерживает палестинцев. В 2019 году ЮАР понизила статус своего посольства в Тель-Авиве и отозвала своего посла.

Африканский национальный конгресс АНК уже давно занял враждебную позицию по отношению к Израилю, поддержав движение бойкота, отчуждения и санкций в 2002 году.

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