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"Реал" поможет Украине в борьбе с энергокризисом
08.12.2022 21:50 Алина Груднева

"Реал" поможет Украине в борьбе с энергокризисом

Футбольный клуб "Реал" поможет Украине, страдающей от обстрелов, бороться с энергетическим кризисом.

 
По данным "Футбол24", команда из Мадрида станет первым европейским клубом, который решил помочь стране преодолеть последствия от ракетных ударов.
 
В частности, "Реал" отозвался на инициативу донецкого "Шахтера", призвавшего помочь Украине с генераторами для организации пунктов поддержки граждан по всей стране. 
 
Мадридцы приобрели 20 электрогенераторов через свой фонд.

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