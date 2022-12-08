



"Реал" поможет Украине в борьбе с энергокризисом

Футбольный клуб "Реал" поможет Украине, страдающей от обстрелов, бороться с энергетическим кризисом.

По данным "Футбол24", команда из Мадрида станет первым европейским клубом, который решил помочь стране преодолеть последствия от ракетных ударов.

В частности, "Реал" отозвался на инициативу донецкого "Шахтера", призвавшего помочь Украине с генераторами для организации пунктов поддержки граждан по всей стране.

Мадридцы приобрели 20 электрогенераторов через свой фонд.