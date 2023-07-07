



"Реал" готов платить Мбаппе 50 миллионов в год

"Реал" готов платить нападающему Килиану Мбаппе 50 миллионов евро в год.



Условия их договора раскрывает издание Cadena Ser.



Источник утверждает, что контракт между Мбаппе и "Реалом" рассчитан на пять лет с момента завершения его договора с ПСЖ.



Ранее стало известно о том, что парижане выдвинули ультиматум Килиану. Клуб потребовал от Мбаппе определиться с будущими планами: либо продлить контракт до 31 июля, либо же его выставят на трансфер и продадут тому, кто больше заплатит.





