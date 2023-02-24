



Разочарование для Лоны Чемтай Салпетер в Тель-Авивском марафоне



Чемпионка Европы 2018 года Лона Чемтай Салпетер в Тель-Авивском марафоне попыталась побить мировой рекорд по бегу на 10 км по шоссе (30 минут и 2 секунды), но ее ожидало разочарование.



Чемпионка ослабла на последних 2 километрах, потеряла лидерство и финишировала только на втором месте со временем 31 минута и 20 секунд. Победителем стала эфиопка Лемагт Ергал (30:59), которая обогнала израильтянку ближе к концу.



"Это был не мой день, но я выложась по полной, - сказала в конце Чемтай Салпетер, - иногда в спорте ты находишься в форме, но на треке все выглядит иначе. Я была сосредоточена на попытке побить рекорд, и мне жаль, что этого не произошло, и я подвела зрителей. Я благодарю всех, кто меня поддерживает. Я хочу поздравить победителя".

