Раз Гершко завоевала бронзу: третья медаль Израиля в Катаре
Израильская дзюдоиста Раз Гершко завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в Катаре.
Спортсменка победила соперницу из Китая через 50 секунд после начала схватки.
Это уже третья медаль Израиля на чемпионате в Катаре. Накануне Петер Пальчик занял третье место, получив бронзовую медаль. Он выступил в весовой категории до 100 кг.
А израильтянка Инбар Ланир завоевала золото. Дзюдоистка победила в полуфинале четырех соперниц.
מדליה שלישית לישראל: רז הרשקו זכתה בארד באליפות העולם בג'ודוhttps://t.co/ahIjWNpph0 pic.twitter.com/qVZzqEbseD— ynet עדכוני (@ynetalerts) May 13, 2023