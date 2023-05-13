



Раз Гершко завоевала бронзу: третья медаль Израиля в Катаре

Израильская дзюдоиста Раз Гершко завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в Катаре.



Спортсменка победила соперницу из Китая через 50 секунд после начала схватки.



Это уже третья медаль Израиля на чемпионате в Катаре. Накануне Петер Пальчик занял третье место, получив бронзовую медаль. Он выступил в весовой категории до 100 кг.



А израильтянка Инбар Ланир завоевала золото. Дзюдоистка победила в полуфинале четырех соперниц.



