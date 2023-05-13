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Раз Гершко завоевала бронзу: третья медаль Израиля в Катаре
13.05.2023 18:52 Алина Груднева

Раз Гершко завоевала бронзу: третья медаль Израиля в Катаре

Израильская дзюдоиста Раз Гершко завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в Катаре.

Спортсменка победила соперницу из Китая через 50 секунд после начала схватки.

Это уже третья медаль Израиля на чемпионате в Катаре. Накануне Петер Пальчик занял третье место, получив бронзовую медаль. Он выступил в весовой категории до 100 кг.

А израильтянка Инбар Ланир завоевала золото. Дзюдоистка победила в полуфинале четырех соперниц.

 

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