



Раскрыты подробности о состоянии легенды "Манчестер Юнайтед" после инсульта

Бывший голландский голкипер и легенда "Манчестер Юнайтед" Эдвин ван дер Сар, перенесший кровоизлияние в мозг, по-прежнему находится в отделении интенсивной терапии.



Подробностями о его состоянии поделилась с амстердамским "Аяксом" его супруга.



По ее словам, инсульт легендарный футболист пережил, когда находился в отпуске в Хорватии.



"Эдвин по-прежнему находится в отделении интенсивной терапии, но его состояние стабильное. Его жизни ничего не угрожает", - подчеркнула она.



По словам супруги ван дер Сара, каждый раз, когда члены семьи посещают его в больнице, он поддерживает с ними беседу. Никаких прогнозов она озвучивать не стала, отметив, что надо подождать и посмотреть, как будет развиваться ситуация.