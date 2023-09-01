



Путь Маккаби Хайфа в Лиге чемпионов 2022/2023

«Маккаби» Хайфа – это один из самых популярных и успешных клубов Израиля, который известен и за пределами страны. Команда регулярно играет в еврокубках, хотя чаще всего останавливается на стадиях квалификационных матчей. За последние сезоны «зеленые» стали чаще пробиваться в еврокубки, как в Лигу чемпионов, так и в Лигу Европы. Кстати, сайт 1xBet - это букмекерская контора, которая дает отличные котировки на все матчи команды.



Довольно успешным в плане международных выступлений является сезон 2022/2023, в котором «Маккаби» сумел пройти отборочные туры и пройти в групповой этап Лиги чемпионов. Там команда не смогла себя проявить, так как достались весьма серьезные оппоненты. Но и такое достижение считается довольно хорошим для столь скромной команды. Кстати, если вы верите, что в будущем израильский клуб сумеет добиться лучших результатов, то переходите на сайт букмекерской конторы 1xBet, где можно делать выгодные ставки.



Турнир для «Маккаби» начался со второго квалификационного тура, в котором предстояло сыграть с греческим «Олимпиакосом». Это также скромный клуб, но вполне сопоставим с «зелеными», поэтому ожидалась упорная борьба. Однако ее не случилось – «Маккаби» уверенно выиграл с общим счетом 1:5 по сумме двух матчей. А если вы хотите заключать пари на матчи любимых команд в любое время и независимо от своего местоположения, но используйте www.1xbet.kz/mobile.



В третьем квалификационном туре ждал более скромный соперник – кипрский «Апполон». Уже в первой игре «Маккаби» показал свое превосходство, выиграв со счетом 4:0. Ответная игра считалась формальностью, но «Апполон» все же показал хороший матч и взял реванш 2:0, но этого было недостаточно для прохода в следующий этап. В плей-офф «Маккаби» сыграл с сербской «Црвена Звезда» и сумел одержать победу с минимальным перевесом – счет 4:5 по сумме двух матчей. А на любые результаты игр можно делать выгодные ставки на сайте 1xBet.



Как команда сыграла в групповом этапе



С жеребьевкой группового этапа «Маккаби» откровенно не повезло, так как в соперники досталось три гранда европейского футбола:

«Бенфика», Португалия.

«Ювентус», Италия.

ПСЖ, Франция.