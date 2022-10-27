



ПСЖ оштрафуют за размахивание палестинскими флагами в матче против Маккаби Хайфа

L'Equipe, одно из ведущих средств массовой информации во Франции, сообщило в четверг, что клубу "Хафар" грозит дисциплинарное разбирательство в УЕФА после размахивания палестинскими флагами и плакатами в поддержку освобождения Газы: "Газа существует, Газа против. Палестина будет освобождена", во время матча с "Маккаби Хайфа" во вторник.



УЕФА запрещает использование политических посылов во время матчей, и хотя руководство ПСЖ просило своих болельщиков не привносить политику в игру против израильских чемпионов, они это сделали и теперь клуб будет расплачиваться за это.



Между тем, ожидается, что "Селтик" также предстанет перед судом по тем же причинам после того, как в их домашнем матче с донецким "Шахтером" их толпа размахивала десятками палестинских флагов и призывала к освобождению Газы.



