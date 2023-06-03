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месси
03.06.2023 21:20 Алина Груднева

ПСЖ официально попрощался с Месси

Футбольный клуб ПСЖ официально попрощался с семикратным обладателем "Золотого мяча" Лионелем Месси, у которого завершился контракт с парижанами.

"Мы хотели бы выразить огромную признательность семикратному обладателю "Золотого мяча", который выиграл с клубом два чемпионата Франции и один Суперкубок Франции", – сказано в заявлении.

Футболист отыграл в "Пари Сен-Жермен" два сезона. Месси оформил за команду 32 гола и 35 ассистов. Теперь, покинув ПСЖ, аргентинец получит статус свободного агента.
 

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