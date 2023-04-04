



ПСЖ может потерять Месси

Футбольный клуб ПСЖ может потерять звездного нападающего Лионеля Месси, несмотря на желание этого избежать.



По данным GFFN, переговоры о продлении контракта зашли в тупик.



Уточняется, что парижане предложили Аргентинцу соглашение с гораздо меньшей зарплатой, чем тот рассчитывает. ПСЖ пытается урезать его оклад минимум на четверть.



Такой расклад, по очевидным причинам, не устраивает Месси и его агентов. Если соглашение не будет достигнуто, форвард покинет команду уже этим летом. Ходят слухи, что он может вернуться в "Барселону".

