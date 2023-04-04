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ПСЖ может потерять Месси
04.04.2023 16:06 Алина Груднева

ПСЖ может потерять Месси

Футбольный клуб ПСЖ может потерять звездного нападающего Лионеля Месси, несмотря на желание этого избежать.

По данным GFFN, переговоры о продлении контракта зашли в тупик.

Уточняется, что парижане предложили Аргентинцу соглашение с гораздо меньшей зарплатой, чем тот рассчитывает. ПСЖ пытается урезать его оклад минимум на четверть.

Такой расклад, по очевидным причинам, не устраивает Месси и его агентов. Если соглашение не будет достигнуто, форвард покинет команду уже этим летом. Ходят слухи, что он может вернуться в "Барселону".
 

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