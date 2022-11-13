



Провокационные фото спортсменок вызывают обеспокоенность правилами NIL

Спортсменки-студентки зарабатывают миллионы благодаря публикации своих фото в миллионных аккаунтах в социальных сетях. Но некоторые из тех, кто боролся за равноправие в спорте, опасаются, что создание личных брендов опасно.



В преддверии юниорского сезона Оливия Данн, гимнастка женской сборной из штата Луизиана, активно выступает за новые правила NIL, которые позволяют спортсменам-студентам получать компенсацию за использование их имени и изображения. Она ежегодно зарабатывает более миллиона долларов на рекламе.



“Семизначная сумма. Это то, чем я горжусь”, — сообщает спортсменка. По прогнозам, ее доходы в будущем сезоне удвоятся. У гимнастки более 6 миллионов подписчиков в TikTok и более 2 миллионов в Instagram.



Для многих спортсменок ее поколения быть откровенными и кокетливыми, а также делать акцент на сексуальность своего тела в социальных сетях, абсолютно нормально. Но новые правила беспокоят тех, кто выступает за равноправие в спорте. Они считают, что так для привлечения внимание используется женскую привлекательность, а не спортивное мастерство. И другие спортсменки сознательно не желают преувеличивать свою сексуальность.



Тара Ван Дервир из Стэнфорда, успешный тренер женского баскетбола, считает регрессивной для спортсменок ту часть революции NIL, которая фокусируется на красоте. Она считает, что новые правила поддерживают старые сексистские представления.



“Это шаг назад”, – говорит Тара.

