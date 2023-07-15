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Прорыв! Израиль вышел в финал молодежного чемпионата Европы по баскетболу
15.07.2023 20:35 Алина Груднева

Прорыв! Израиль вышел в финал молодежного чемпионата Европы по баскетболу

В субботу, 15 июля, сборная Израиля по баскетболу (U-20) вышла в финал чемпионата Европы среди юношей до 20 лет.

В полуфинале израильтяне обыграли сборную Бельгии со счетом 67:46.

"Мы делаем здесь нечто невероятное и хотим продолжать. Нам предстоит еще одна игра", - сказал тренер национальной сборной.

В финале израильтянам предстоит сразиться с победителем матча Греция - Франция, который определится позже.


Напомним, в четвертьфинале национальная сборная обыграла со счетом 75-64 Германию. Чемпионат Европы по баскетболу проходит в греческом Ираклионе.

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