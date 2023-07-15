Прорыв! Израиль вышел в финал молодежного чемпионата Европы по баскетболу
В субботу, 15 июля, сборная Израиля по баскетболу (U-20) вышла в финал чемпионата Европы среди юношей до 20 лет.
В полуфинале израильтяне обыграли сборную Бельгии со счетом 67:46.
"Мы делаем здесь нечто невероятное и хотим продолжать. Нам предстоит еще одна игра", - сказал тренер национальной сборной.
В финале израильтянам предстоит сразиться с победителем матча Греция - Франция, который определится позже.
ניצחון אחד מהתואר: נבחרת העתודה העפילה לגמר אליפות אירופה בכדורסל | לידיעה המלאה >>> https://t.co/7cSkTZ0HvF@lianwildau— כאן חדשות (@kann_news) July 15, 2023
Напомним, в четвертьфинале национальная сборная обыграла со счетом 75-64 Германию. Чемпионат Европы по баскетболу проходит в греческом Ираклионе.