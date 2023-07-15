



Прорыв! Израиль вышел в финал молодежного чемпионата Европы по баскетболу

В субботу, 15 июля, сборная Израиля по баскетболу (U-20) вышла в финал чемпионата Европы среди юношей до 20 лет.



В полуфинале израильтяне обыграли сборную Бельгии со счетом 67:46.



"Мы делаем здесь нечто невероятное и хотим продолжать. Нам предстоит еще одна игра", - сказал тренер национальной сборной.



В финале израильтянам предстоит сразиться с победителем матча Греция - Франция, который определится позже.



ניצחון אחד מהתואר: נבחרת העתודה העפילה לגמר אליפות אירופה בכדורסל | לידיעה המלאה >>> https://t.co/7cSkTZ0HvF@lianwildau — כאן חדשות (@kann_news) July 15, 2023