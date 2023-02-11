



Пропустит матч, но спасет жизнь человеку: вице-капитан “Лейпцига” стал донором

Вице-капитан немецкого клуба РБ “Лейпциг” Вилли Орбан спасет жизнь незнакомому человеку. Об этом сообщается на

официальном сайте клуба. 11 февраля “Лейпциг” сыграет в центральном матче тура Бундеслиги против “Униона”. В этом поединке команда “Лейпцига”, вероятно, не сможет рассчитывать на 30-летнего защитника Вилли Орбана.



Дело в том, что футболист с 2017 года находится в списках потенциальных доноров. 8 февраля защитник “Лейпцига” стал донором стволовых клеток для незнакомого ему человека, больного раком крови. Орбан признался, что ни на секунду не сомневался в правильности своего выбора, ведь такой шаг поможет спасти жизнь какому-нибудь человеку.



“Это возможность спасти жизнь человека, не прилагая чрезмерных усилий. Конечно, сначала я удивился, что могу стать донором, но никаких сомнений у меня не было”, – сказал Орбан. “Здесь не может быть двух мнений. Надеюсь, что смогу помочь спасти жизнь этого человека и способствовать его излечению”.



Из-за донорства защитник перестал тренироваться с командой и поддерживал форму в индивидуальной программе. 9 февраля футболист опубликовал фотографию из больницы в своем аккаунте в Instagram, где призвал всех становиться донорами, чтобы спасать человеческие жизни. Из-за донорства Орбан также может пропустить ближайший матч “Лейпцига” против “Униона”, который состоится 11 февраля.



“Да, возможно, я не сыграю с “Унионом”, но сейчас это отходит на второй план. Хотелось бы, чтобы как можно больше людей зарегистрировались в этой базе. Это действительно очень просто. Мой пример подтверждает, что в этом есть смысл”, – добавил футболист "Лейпцига".

“Лейпциг” и “Унион” конкурируют за медали Бундеслиги. После 19 туров “Унион” впереди на 3 балла. Отставание от лидеру сезона “Баварии” составляет всего 4 очка. Между идущим четвертым “Лейпцигом” и занимающим вторую позицию “Уионом” расположилась дортмундская “Боруссия”.В текущем сезоне Орбан отыграл за “Лейпциг” 29 матчей, в которых забил 3 гола, будучи центральным защитником. Всего с 2015 за клуб футболист провел уже 269 поединков, отличившись 25 мячами. Его контракт с германским клубом рассчитан до конца июня 2025 года.