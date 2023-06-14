



Продажа билетов на матч национальной сборной против Андорры остановлена

Из-за опасений, что болельщики “Бейтар Иерусалим” вторгнутся на поле во время игры сборной Израиля против Андорры, в связи с чем Итамару Бен-Гвиру было отправлено срочное обращение.



“В преддверии встречи завтра (в четверг) в полдень с министром внутренней безопасности, министром спорта, высшими должностными лицами полиции и представителями Футбольной ассоциации во главе с генеральным директором Нивом Гольдштейном было принято решение прекратить продажу билетов на матч национальной сборной 19 июня против Андорры на стадионе Тедди”, – объявила сегодня футбольная ассоциация.



Министр национальной безопасности приказал людей созвать срочное совещание со всеми упомянутыми выше лицами.

