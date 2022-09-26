



Президент МОК посетил Израиль

Президент Международного Олимпийского комитета (МОК) Томас Бах совершил визит в Израиль, в ходе которого посетил израильский Национальный Олимпийский комитет (НОК). Бах посетил национальные олимпийские комитеты Иордании, ПА, Израиля и Египта с 18 по 24 сентября.



Об этом сообщает сайт МОК.



В ходе своего визита в Израиль Бах наградил бывшего главу НОК Израиля Игаля Карми олимпийским орденом.



Кроме этого, президент МОК посетил могилу члена МОК в Израиле Алекса Гилади. После возложения венка, по еврейской традиции Томас Бах оставил на могиле камень. Томас Бах также посетил штаб-квартиру НОК Израиля и израильский Олимпийский музей, и провел встречу с исполнительным советом НОК Израиля.



Также состоялся обед с семьями жертв резни на Олимпийских играх в Мюнхене, которая произошла в 1972 году. Во время обеда с семьями 11 жертв теракта Бах в знак уважения преподнес каждой из них олимпийские кольца.



Как сообщается, глава МОК также встретился с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и министром спорта Хили Троппером. Они обсудили международную ситуацию и вопросы, представляющие взаимный интерес.