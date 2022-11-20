



Президент FIFA: Сегодня я чувствую себя арабом



В субботу президент ФИФА Джанни Инфантино раскритиковал “лицемерие” западных критиков относительно ситуации с правами человека в Катаре, произнеся экстраординарную тираду в защиту проведения чемпионата мира в стране Персидского залива.



“Это одностороннее преподнесение моральных уроков – просто лицемерие”, – заявил он. “Я не хочу давать вам никаких уроков жизни, но то, что здесь происходит, глубоко, глубоко несправедливо”.



«За то, что мы, европейцы, делали последние 3000 лет, мы должны извиняться еще следующие 3000 лет, прежде чем мы начнем давать моральные уроки людям”, – сказал Инфантино сотням международных СМИ.



Инфантино выразил уверенность, что Катар и его столица Доха будут готовы принять “лучший чемпионат мира в истории”.



“Сегодня я чувствую себя катарцем”, — сказал лидер ФИФА. “Сегодня я чувствую себя арабом. Сегодня я чувствую себя африканцем. Сегодня я чувствую себя геем. Сегодня я чувствую себя гастарбайтером”.



Еще одной проблемой, возникшей в подготовке к турниру, стала продажа пива в исламском государстве, которое строго ограничивает потребление алкоголя. Организаторы приняли решение запретить продажу пива вокруг стадионов за 48 часов до начала матча .



“Я лично считаю, что если три часа в день нельзя пить пиво, вы выживете”, – прокомментировал вопрос продажи алкоголя президент ФИФА Джанни Инфантино.