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Появились новые данные о состоянии легенды Манчестер Юнайтед после инсульта
15.07.2023 14:58 Алина Груднева

Появились новые данные о состоянии легенды Манчестер Юнайтед после инсульта

Бывший голландский голкипер и легенда "Манчестер Юнайтед" Эдвин ван дер Сар по-прежнему находится в реанимации, однако его состояние после кровоизлияния в мозг стабилизировалось.

Об этом сообщает The Sun.

По словам его супруги, легендарный футболист уже может разговаривать. Его жизни ничего не угрожает.

"Эдвин был доставлен из Хорватии в пятницу вечером и в настоящее время находится в отделении интенсивной терапии голландской больницы. Его состояние остается прежним", - цитирует ее слова футбольный клуб "Аякс".

Семья легенды МЮ выразила благодарность Университетской больнице Сплита, где он проходит лечение, за их заботу.

"Эдвин должен оставаться в отделении интенсивной терапии, где он будет будет наблюдением и дальше. Семья искренне надеется на то, что после этого он сможет сосредоточиться на своем выздоровлении", - добавили в "Аяксе".

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