"Потрясающе!". Президент поздравил гимнаста Артема Долгопята
Президент Израиля Ицхак Герцог поздравил израильского гимнаста Артема Долгопята с победой на Чемпионате Европы по спортивной гимнастике.
Об этом сообщает "Аруц Шева".
"Артем, ты нас радуешь каждые несколько месяцев, не останавливайся! Это просто потрясающе. Желаю тебе удачи и крепко обнимаю", - сказал президент Израиля.
Напомним, что сегодня Артем Долгопят завоевал золотую медаль в вольных упражнениях на чемпионате Европы по спортивной гимнастике.