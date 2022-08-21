



"Потрясающе!". Президент поздравил гимнаста Артема Долгопята

Президент Израиля Ицхак Герцог поздравил израильского гимнаста Артема Долгопята с победой на Чемпионате Европы по спортивной гимнастике.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



"Артем, ты нас радуешь каждые несколько месяцев, не останавливайся! Это просто потрясающе. Желаю тебе удачи и крепко обнимаю", - сказал президент Израиля.



Напомним, что сегодня Артем Долгопят завоевал золотую медаль в вольных упражнениях на чемпионате Европы по спортивной гимнастике.