



Пострадал не только холодильник: игрок “Барселоны” получил курьезную травму

В заявке каталонцев на матч 22-го тура Ла Лиги, в котором “Барселона” сошлась с “Кадисом”, отсутствовал бразильский игрок Рафинья. Футболист "Барселоны" отсутствовал из-за своей травмы.



Во время первого матча “Барселоны” в 1/16 финала Лиги Европы против “Манчестера Юнайтед” (2:2) Рафинья был заменен на исходе второго тайма на Феррана Торреса. Бразильскому футболисту очень не понравилось подобное решение тренера каталонцев. Разъяренный Рафинья покинул поле и яростно пнул ногой холодильник с напитками, в результате чего и травмировал колено, что помешало ему участвовать в поединке против “Кадиса”.



Рафинья начал свой футбольный путь в Португалии. Игрок успел сыграть за местные “Виторию” и “Спортинг”. Позже бразилец защищал цвета французского Ренна и английского Лидса. Также Рафинья успел сыграть за сборную Бразилии 16 поединков, отличившись пятью голами.



“Барселона” выкупила бразильца у Лидса за 58 миллионов евро. В текущем сезоне бразилец провел 33 поединка в состоянии Барселоны, в которых забил 7 голов и отдал 9 голевых передач.