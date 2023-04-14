



После скандала с дракой: игрок "Баварии" заступился за коллегу



Футболист Лерой Сане заступился за вингера "Баварии" Садьо Мане, которого он ударил после разгромного матча против "Манчестер Сити".



Об этом сообщает Bild.



Уточняется, что Сане попросил правление "Баварии" не разрывать контракт с его коллегой.



После истории с потасовкой на поле, клуб решил дисквалифицировать 31-летнего футболиста на матч Бундеслиги против "Хоффенхайма" и оштрафовать его.



Напомним, что Сане и Мане устроили словесную перепалку из-за игровых моментов. Мане оскорбительно высказался относительно игры Сане, а тот, не долго думая, ударил коллегу в лицо.



