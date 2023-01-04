



После перехода в "Аль-Наср": Роналду намерен бить рекорды

Футболист Криштиану Роналду заявил, что намерен продолжить устанавливать рекорды после перехода в саудовский клуб "Аль-Наср".



Об этом он заявил журналистам на стадионе "Мрсул Парк", сообщает Times of Israel.



"Я уникальный игрок. Приятно приезжать сюда, я побил все рекорды там [в Европе] и хочу побить несколько рекордов здесь", - заявил Роналду.



Напомним, что ранее футбольный клуб "Аль-Наср" официально представил Криштиану Роналду в ходе церемонии на стадионе "Мрсул Парк".