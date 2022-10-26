



После обвинения в жульничестве самый обсуждаемый шахматист мира едет в Израиль

Меньше чем через месяц в Иерусалиме пройдет чемпионат мира по шахматам – и на этой неделе окончательно определились составы всех 12 команд, которые примут участие в престижном соревновании.



Лучшие шахматисты мира заявили о своем приезде в Израиль, и одним из ведущих игроков является американец Ханс Ниманн, который в последнее время попал во все заголовки газет и по праву считается "самым обсуждаемым шахматистом в мире".



19-летний американец Ниман, один из лучших шахматистов земного шара, в последнее время боролся с чемпионом мира Магнусом Карлсеном, причем не на шахматной доске. Ниман подал иск на 100 миллионов долларов против Карлсена и его окружения, утверждая, что выдвинутые против него обвинения, согласно которым Ниман пробился на вершину шахматного мира с помощью жульничества, погубили его карьеру.



Битва между американцем Ниманом и норвежцем Карлсеном будоражит шахматный мир с 4 сентября, когда Ниман зафиксировал неожиданную победу над норвежцем, у которого самый высокий фитнес-метр за всю историю, на турнире Sinquefield Cup в Сент-Луисе. Карлсен, которого многие считают величайшим шахматистом в истории наряду с легендарным Гарри Каспаровым, вышел на тот матч с серией из 53 партий без поражений, а после матча заявил, что Ниманн обыграл его благодаря жульничеству. Через две недели после этого поражения они снова встретились, на этот раз в онлайн-соревновании, но Карлсен прервал игру, сделав всего один ход.



Ниман будет одним из пяти игроков, которых США, действующий чемпион мира, отправит на соревнования в Иерусалим.



Шахир Мамедов и Таймур Раджабов прилетят в Израиль со сборной Узбекистана, которая совсем недавно выиграла шахматную олимпиаду в Индии.



Голландец Ансе Гири также будет одним из ярких имен на чемпионатеи номером один в сборной Нидерландов. Он добился своего титула гроссмейстера (наивысшего в мире шахмат) в возрасте всего 14 лет и в прошлом представлял Нидерланды на трех шахматных олимпиадах.



Одним из приятных сюрпризов является приезд сборной Китая, которая в последнее время практически не отправляет делегаций на международные соревнования из-за очередной вспышки коронавируса в стране. Несмотря на это, она приняла приглашение и приедет в Израиль, но в ограниченном составе.



Кроме того, Украина приедет в Израиль благодаря финансовому вкладу Моше Шалу, представителя Израиля во Всемирной шахматной федерации.



Израиль выставит талантливую команду, в которую войдут четыре игрока из Шахматного клуба Беэр-Шевы: Максим Родштейн, Тамир Набатай, Евгений Постни и Ури Кобо. Завершат состав Авиталь Бороховски из "Хапоэль Кфар-Саба" и Илья Самирин из ашдодского клуба. Капитаном команды будет Илана Давид, а тренером — раввин Михаэль Руис.



Кроме Израиля в чемпионате примут участие страны с четырех разных континентов: Узбекистан, Азербайджан, Индия, Китай, Испания, Франция, Украина, Голландия, Польша, ЮАР и США.



Чемпионат пройдет с 19 по 26 ноября в Иерусалиме при поддержке Министерства культуры и спорта во главе с министром Хили Трупером и министра по делам Иерусалима и жилищного строительства Зеэва Элькина.

