



Португалия ответила на слухи об угрозах Роналду покинуть сборную на ЧМ-2022

Федерация футбола Португалии выступила с заявлением, в котором опровергла информацию Record об угрозах звездного нападающего. По их информации, не было ни одного случая, когда Роналду говорил, что хочет покинуть сборную среди Мундиаля в Катаре.



"Криштиану Роналду ежедневно достигает уникальных достижений на службе у национальной сборной и страны, которые нужно уважать и свидетельствующие о несомненной степени приверженности национальной команде. Кстати, степень самоотверженности игрока, проведшего больше всего матчей за сборную Португалии, была вновь продемонстрирована в победном матче со Швейцарией в 1/8 финала ЧМ-2022", – сообщает Федерация футбола Португалии.



"Национальная сборная – игроки, тренеры и структура ПФФ – с первого дня полностью отдана делу и исполнена энтузиазма в проведении лучшего чемпионата мира в истории сборной Португалии", – добавлено в заявлении.



Напомним, что Роналду стал первым футболистом, который сделал 100 ударов по воротам на чемпионатах мира.



На ЧМ-2022 Криштиану в трех поединках забил один гол. Хотя форвард участвовал в трех матчах, но ни один из них до финального свистка так и не доиграл.



